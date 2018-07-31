«Тбилисский микроавтобус» отрицает забастовку, запланированную частью водителей

31.07.2018 21:41 «Тбилисский микроавтобус» отрицает забастовку, запланированную частью водителей микроавтобусов. В распространенном компанией заявлении отмечается, что существующая информация лишена оснований. По их утверждению, менеджмент компании постоянно обсуждает со своими сотрудниками проблемные вопросы и выражает готовность к конструктивному диалогу.



«Распространенная информационным агентством «IPN» информация об ожидаемой забастовке водителей микроавтобусов лишена всяких оснований и цифры, названные конкретным респондентом, нереальны. «Тбилисский микроавтобус» к вниманию всех заинтересованных лиц заявляет, что менеджмент компании постоянно обсуждает со своими сотрудниками проблемные вопросы и выражает готовность к конструктивному диалогу», - отмечается в заявлении.



Напомним, что часть маршрутных такси, действующих в Тбилиси, завтра планируют забастовку. Как заявил «IPN» водитель маршрутного такси Васил Лория, завтра с 09:00 водители маршруток начнут забастовку с требованием пересмотра условия договора, а также улучшения трудового положения.

В частности, по словам Лория, согласно договору, после 7-ми лет работы маршрутные такси должны были перейти в собственность водителей, однако администрация требует дополнительно года и четырех месяцев работы.



«После 7-ми лет работы маршрутки должны были перейти в собственность водителей. Однако это условие ими не выполняется. Администрация говорит нам, чтобы мы продолжили работу по прежнему плану еще год и 4 месяца, так же как и работали, и хотят, чтобы мы им дополнительно дали 18 тысяч лари.

Добавляют какие-то проценты и говорят разные вещи. Если коротко, они не желают передавать нам эти маршрутные такси. Такого типа проблема приблизительно у 80-ти процентов работающих на маршрутных такси», - заявил Васил Лория.



По его же информации, завтра из действующих в Тбилиси трех гаражей будет бастовать один, Дигомский гараж. «Мы собираемся в Дигомском гараже в 09:00. Всего в городе 3 гаража и 2 тысячи машин. На данном этапе срок прошел у 350 машин, так машины поступали поэтапно», - заявил водитель Васил Лория.















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