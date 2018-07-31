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Нонна Гаприндашвили и Зураб Азмайпарашвили сыграли шахматную партию бокалами вина


31.07.2018   22:33
Чемпион мира по шахматам Нонна Гаприндашвили и экс-чемпион Европы Зураб Азмайпарашвили сыграли партию бокалами вина. Об этом сообщается на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Как отмечается, на доске вместо классических фигур стояли бокалы белого и красного вина. Партия завершилась ничьей.

Партия была сыграна в рамках мероприятия, посвященного 43-й всемирной олимпиаде по шахматам, которая состоится в Батуми. Организованная Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) олимпиада пройдет с 23 сентября по 5 октября.






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