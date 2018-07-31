Нонна Гаприндашвили и Зураб Азмайпарашвили сыграли шахматную партию бокалами вина

31.07.2018 22:33 Чемпион мира по шахматам Нонна Гаприндашвили и экс-чемпион Европы Зураб Азмайпарашвили сыграли партию бокалами вина. Об этом сообщается на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.



Как отмечается, на доске вместо классических фигур стояли бокалы белого и красного вина. Партия завершилась ничьей.



Партия была сыграна в рамках мероприятия, посвященного 43-й всемирной олимпиаде по шахматам, которая состоится в Батуми. Организованная Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) олимпиада пройдет с 23 сентября по 5 октября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

