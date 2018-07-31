Трем храмам в Грузии присвоен статус памятников культурного наследия

31.07.2018 22:46 Двум храмам в Кварели, а также церкви в селе Цинарехи Каспского муниципалитета присвоен статус памятников культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия НиколозомАнтидзе, сообщает heritagesites.ge.



Датируемый раннесредневековым периодом храм Крестопочитания и церковь Пасхи (XVIII-XIX) в Кварели – зальные церкви, строительным материалом для неё послужил булыжник. В храме Крестопочитания единственные врата расположены в западной стене, створы прямоугольные. В каждой из стен по одному прямоугольному окну. Стены увенчиваются кирпичными карнизами. Храм перекрыт крамитом. С восточной стороны выделяется подковообразная глубокая абсида(пониженный выступ здания, примыкающий к основному объёму); её глубина равна половине вертикального зального пространства. Зальный свод зиждется на переходящей в пилястры (вертикальные выступы стены, условно изображающие колонны), дуге западной стены. На восточном и западном фронтонах – выложенные кирпичной кладкой кресты.





Церковь Пасхи в Кварели



В храме Пасхи вход расположен с западной и южной сторон. Врата снаружи дугообразные и вписаны в заниженное кирпичное прямоугольное обрамление, которое завершается выпиленным карнизом. С восточной стороны одно окно, а с северной и западной сторон – по два дугообразных окна. Стены также увенчиваются кирпичными карнизами. На восточном и западном фронтонах – выложенные кирпичом изображения крестов.



Храм перекрыт крамитом. С обеих сторон врат – по три выложенных кирпичом ромба. Над вратами – киоты для упокоения икон. По восточным углам расположена абсида (примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания). На оси абсиды наличествует окно, по обеим сторонам которого – по две ниши неодинаковых размеров. Алтарь приподнят на высоту одной ступени. Пол выложен камнем.





Церковь Крестопочитания в Цингарехи



Храм Крестопочитания в селе Цинарехи Каспского муниципалитета - также зального типа (11,7×6,4 м.) с южной пристройкой. Строительным материалом послужил глинистый песчаник и ничбисский камень (добываемый в селении Ничбиси), скреплённые известковым раствором. В конструкциях арок и других архитектурных деталей широко использована пемза.



В нижних рядах строения использован глинистый песчаник крупных размеров, а поверху – тот же материал малых форм.



Храмовые врата находились в западной части фасада и в восточной части северной стены (обустроены позднее). Снаружи врата архитравные (наличествует прямолинейная перемычка, перекрывающая расстояние между проёмами в стене), изнутри - дугообразные. Храм освещался посредством широких дугообразных окон с западной и восточной стороны (по одному) и с южной стороны (двух). Приставка с восточной стороны украшена рельефом – на возвышении воздвигнуты три креста.С восточной стороны – абсида(примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания) в форме полукруга, на оси которой прорезано окно. Под окном – каменная трапезная, по обе стороны окна – прямоугольные ниши. Абсида отделена от зального пространства двойными плечами (боковыми ответвлениями строения). Их капители (венчающие части) и нижняя часть подпоркиконхи (полукруглого перекрытия) выделаны пемзой. Продольные стены разделены – каждая парой двухступенчатых пилястров (вертикальных выступов стен), на капители которых перекинута опорная сводчатая арка. Подобные полупилястры находятся по углам стен.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

