Запланированная частью водителей маршрутных такси акция отменена

31.07.2018 23:04 Акция, запланированная на завтра частью водителей маршрутных такси, отменена. Как сообщил «IPN» водитель маршрутного такси Васил Лория, с ними встретились представители администрации и пообещали уладить вопросы.



«С нами сегодня контактировали представители администрации. Они нам сказали, что было бы лучше, если для улаживания проблемы будут предприняты совместные шаги, вместо протеста. Они также сказали, что завтра с нами встретится администрация компании. Исходя из этого, запланированный на завтра протест на этом этапе отменяется», - заявил Васил Лория.



Ранее Васил Лория в беседе с «IPN» рассказал о тех причинах, из-за которых часть водителей планировала завтра провести забастовку. По его словам водители требуют пересмотра условий договора, а также улучшения трудового положения. В частности, по словам Лория, после 7-ми лет работы маршрутные такси должны были перейти в собственность водителей, однако администрация требует дополнительно года и четырех месяцев работы.



На информацию об ожидаемой забастовке водителей вскоре откликнулась компания «Тбилисский микроавтобус», отметив, что информация об ожидаемой забастовке водителей микроавтобусов лишена всяких оснований и цифры, названные конкретным респондентом, нереальны. «Тбилисский микроавтобус» к вниманию всех заинтересованных лиц заявляет, что менеджмент компании постоянно обсуждает со своими сотрудниками проблемные вопросы и выражает готовность к конструктивному диалогу», - отмечается в заявлении.















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