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NDI: 74% опрошенных считают, что марихуана должна быть легализована


01.08.2018   11:31
74% опрошенных Национальным демократическим институтом NDI считают, что легализация марихуаны не должна произойти.

Как отмечается в исследовании NDI, 18% опрошенных считают, что нужно легализовать употребление марихуаны. 8% опрошенных не знают ответа на вопрос.

Что же касается вопроса, должен ли человек нести тюремное наказание за личное употребление любых наркотических средств, 40% опрошенных считают, что должен, 54% думают, что не должен, а 6% не знают ответа на вопрос.

Полевые работы исследования были проведены в период с 23 июня по 8 июля в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий) на основе 2409 прямого интервью путем представительной выборки.

Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.






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