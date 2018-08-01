NDI: 74% опрошенных считают, что марихуана должна быть легализована

01.08.2018 11:31 74% опрошенных Национальным демократическим институтом NDI считают, что легализация марихуаны не должна произойти.



Как отмечается в исследовании NDI, 18% опрошенных считают, что нужно легализовать употребление марихуаны. 8% опрошенных не знают ответа на вопрос.



Что же касается вопроса, должен ли человек нести тюремное наказание за личное употребление любых наркотических средств, 40% опрошенных считают, что должен, 54% думают, что не должен, а 6% не знают ответа на вопрос.



Полевые работы исследования были проведены в период с 23 июня по 8 июля в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий) на основе 2409 прямого интервью путем представительной выборки.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.















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