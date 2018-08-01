74% опрошенных NDI еще не решили, кому дадут голос на президенстких выборах

01.08.2018 11:46 Если бы завтра проводились президенсткие выборы, 20% опрошенных знают, кому отдали бы свой голос, 74% пока не решили за какого кандидата голосовать, 5% не знают, а 1% респондентов отказался отвечать на вопрос.



Об этом заявили во время презентации результатов проведенного в июне исследования общественного мнения Национального демократического института (NDI) и CRRC — Грузия.





В рамках социологического исследования NDI были опрошены 2 409 человек. Полевые работы проходили в период с 23 июня по 8 июля в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). Погрешность составляет +/-1,9%. Исследование проводилось компанией CRRC при финансовой поддержке UK Aid.















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