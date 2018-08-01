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51% населения ничего не знает о пенсионной реформе - опрос
01.08.2018 12:19
Согласно опросу, проведенному Национальным демократическим институтом (США), 51% населения ничего не знает о пенсионной реформе, которая уже вступила в силу.
Лишь 46% опрошенных заявляют, что имеют информацию по этому поводу.
В рамках социологического исследования NDI были опрошены 2 409 человек. Полевые работы проходили в период с 23 июня по 8 июля в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). Погрешность составляет +/-1,9%. Исследование проводилось компанией CRRC при финансовой поддержке UK Aid.
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