51% населения ничего не знает о пенсионной реформе - опрос

01.08.2018 12:19 Согласно опросу, проведенному Национальным демократическим институтом (США), 51% населения ничего не знает о пенсионной реформе, которая уже вступила в силу.



Лишь 46% опрошенных заявляют, что имеют информацию по этому поводу.





В рамках социологического исследования NDI были опрошены 2 409 человек. Полевые работы проходили в период с 23 июня по 8 июля в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). Погрешность составляет +/-1,9%. Исследование проводилось компанией CRRC при финансовой поддержке UK Aid.

















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