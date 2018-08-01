NDI: 40% опрошенных считают, что Грузия развивается в неправильном направлении

01.08.2018 12:25 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 40% опрошенных считают, что Грузия в основном Грузия развивается в неправильном направлении.



На вопрос — «По какому направлению развивается Грузия», 4% опрошенных ответили, что Грузия действительно идет по верному направлению, 25% считают, что в основном Грузия развивается в правильном направлении, а 22% уверены, что Грузия действительно развивается в неверном направлении. 8% зафиксировали ответ — «не знаю».



Примечательно, что в данной версии вопроса не было вариантов ответа — «Грузия вообще не меняется».



В той версии вопроса, где приводится данный вариант ответа, результаты распределились следующим образом — 2% считают, что Грузия действительно идет по верному направлению, 17% — что в основном Грузия развивается в неправильном направлении, а 36% — вообще не меняется, 23% опрошенных считают, что в основном Грузия развивается по неправильному направлению, 17% думают, что страна развивается по неверному направлению. 4% зафиксировали ответ — «не знаю». 1% отказался отвечать на вопрос.



Данный вопрос был задан половине респондентов.



Презентация исследований общественного мнения Национального демократического института (NDI) и CRRC-Грузия проходит в гостинице «Рэдиссон».



Полевые работы исследования были проведены в период с 23 июня по 8 июля в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий) на основе 2409 прямого интервью путем представительной выборки.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.















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