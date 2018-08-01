В Тбилиси бизнесмена обвиняют в краже электричества для добычи криптовалют

01.08.2018 12:33 В пригороде Тбилиси полиция опечатала майнинг-ферму, владелец которой подозревается в краже электроэнергии. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Опечатанный дата-центр для майнинга — генерации криптовалют, располагается в автобусе. Фургон оставался постоянно остановленным в поселке Напетвреби, недалеко от озера Лиси.



Автобус с дорогостоящим оборудованием полиция изъяла в качестве вещественного доказательства на основании судебного постановления.



Само следствие началось после того, как в МВД Грузии обратилась электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia.



Следствие по делу продолжается по части 2 статьи 177 УК Грузии – «кража, повлекшая значительный ущерб». Статья наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.



По информации телекомпании «Рустави 2», владельцем дата-центра является бизнесмен Георгий Созашвили. Он отрицает обвинения, утверждая, что не занимался кражей электроэнергии. Заявление Energo-Pro Georgia Созашвили расценивает, как провокацию.



Минувшей ночью бизнесмен устроил акцию протеста у здания парламента Грузии. После он отправился к отделению полиции района Ваке-Сабуртало. Именно там находится изъятый автобус с майнеарми. Созашвили утверждает, что хотел забрать из фургона свои личные вещи.



У полицейского отделения у бизнесмена произошла перепалка с сотрудниками полиции. В итоге, его задержали в административном порядке за неподчинение полиции.



«Мы подошли к территории, где были расположены наши майнеры. Мы хотели взять личные вещи, так как они забрали их вместе с аппаратурой. Соответственно, мы хотели что-то взять, и на этой почве произошло словесное оскорбление. Сотрудник полиции стал вести себя агрессивно, и после этого его задержали. Сначала он находился в полиции, а потом его перевели с изолятор предварительного содержания», — сказала супруга Созашвили Ани Мурванидзе журналистам.



Необходимо отметить, что 5 июля на указанную майнинг-ферму было совершено вооруженное нападение.

Тогда трое человек пытались угнать автобус. Охрана объекта помешала нападавшим – они скрылись с места ничего не забрав. Вместе с тем, злоумышленники ранили одного из охранников из огнестрельного оружия.



До сих пор полиции не удалось задержать нападавших, однако их личности уже установили.















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