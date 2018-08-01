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NDI: большинство опрошенных считают, что в плане развития Грузия вообще не меняется


01.08.2018   12:57
Согласно исследованию «Национального демократического института» (NDI), большинство опрошенных считают, что в плане развития Грузия вообще не меняется.

Как отмечается в исследовании, на вопрос – в основном в каком направлении развивается Грузия, 36% опрошенных заявляют, что не меняется вообще, 23% заявляют, что в основном развивается в неправильном направлении, а 17% заявляют, что Грузия развивается в основном в правильном направлении. Также 17% опрошенных заявляют, что Грузия развивается в действительно неверном направлении.

Полевые работы исследования были проведены в период с 23 июня по 8 июля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 409 прямых интервью путем представительной выборки.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/-1,9%.






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