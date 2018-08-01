Опрос NDI: Если завтра выборы - «Мечта» продолжает терять рейтинг

01.08.2018 13:04 Согласно исследованию NDI, если бы завтра проводились парламентские выборы, 20% опрошенных проголосовали бы за "Грузинскую мечту", 11% за "Национальное движение", 4% за "Европейскую Грузию", 3% за "Лейбористскую партию".



В то же время, большинство, 30% респондентов говорят, что не знают, за какую партию бы проголосовали, а 15% не поддерживают ни одну партию. 10% опрошенных отказались ответить на вопрос.



Если бы завтра проводились президентские выборы - показатели распределились следующим образом:



Не знаю - 32%

Ни за кого - 15%

Кандидат "Грузинской мечты" - 12%

Кандидат ЕНД - 10%

Отказ от ответа - 8%

Георгий Маргвелашвили - 6%

Давид Бакрадзе - 6%

Шалва Нателашвили - 4%

Другой - 7%



Полевые работы исследования NDI проводились в период с 23 июня по 8 июля в виде

2 409 завершенных интервью.

Предел погрешности исследования ±1,9%.

Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid.

















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