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Опрос NDI: Если завтра выборы - «Мечта» продолжает терять рейтинг


01.08.2018   13:04
Согласно исследованию NDI, если бы завтра проводились парламентские выборы, 20% опрошенных проголосовали бы за "Грузинскую мечту", 11% за "Национальное движение", 4% за "Европейскую Грузию", 3% за "Лейбористскую партию".

В то же время, большинство, 30% респондентов говорят, что не знают, за какую партию бы проголосовали, а 15% не поддерживают ни одну партию. 10% опрошенных отказались ответить на вопрос.

Если бы завтра проводились президентские выборы - показатели распределились следующим образом:

Не знаю - 32%
Ни за кого - 15%
Кандидат "Грузинской мечты" - 12%
Кандидат ЕНД - 10%
Отказ от ответа - 8%
Георгий Маргвелашвили - 6%
Давид Бакрадзе - 6%
Шалва Нателашвили - 4%
Другой - 7%

Полевые работы исследования NDI проводились в период с 23 июня по 8 июля в виде
2 409 завершенных интервью.
Предел погрешности исследования ±1,9%.
Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid.







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