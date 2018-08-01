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NDI: По мнению 69% опрошенных, суды не одинаково относятся ко всем гражданам


01.08.2018   13:33
69% респондентов NDI считает, что суды Грузии не относятся одинаково ко всем гражданам Грузии, и некоторым из них придают преимущество, а некоторым нет.

А также согласно исследованию, 50% населения полностью согласно с мнением, что у людей есть право говорить и писать то, что хотят, как бы это ни было оскорбительно, или содержало ненависть для некоторых групп, если это не призыв к насилию.

С этим мнением частично согласно 36%, частично не согласно 19% респондентов, а 18% вообще не согласно.

А также в рамках исследования был поставлен вопрос: Должно ли правительство ограничить выражение мнения, оскорбительного для некоторых групп?

Полностью разделяет это мнение 29%, частично согласно с ним 40%, частично не согласно 14%, вообще не согласно 9%. Ответ 7% - "не знаю", 1% отказались ответить на вопрос.

Полевые работы исследования Национально-демократического института проводились в период с 23 июня по 8 июля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора 2,409 прямых интервью. Предел средней погрешности 1,9%.

Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.







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