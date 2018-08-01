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54% населения Грузии ежедневно пользуется интернетом - NDI


01.08.2018   14:23
Согласно новому исследованию Национально-демократического института (NDI), количество пользователей интернета в стране увеличивается.

Согласно новому исследованию, 54% населения по всей стране ежедневно пользуется интернетом, а 64% хотя бы раз в неделю имеет соприкосновение с интернетом.

Если сравнить эти результаты с показателями, опубликованными в январе 2018 года, увидим, что количество тех, кто пользуется интернетом раз в неделю, увеличилось от 62% до 64%.

От 32% до 28% стало меньше той части населения, которая вообще не пользовалась интернетом.

Использование интернета в разрезе город/село очень отличается. В крупных городах интернетом хотя бы раз в неделю пользуется 77% населения, а на селе это число составляет 49%.

Полевые работы исследования Национально-демократического института проводились в период с 23 июня по 8 июля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора 2,409 прямых интервью. Предел средней погрешности 1,9%.

Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.

Высокие темпы распространения интернета подтверждает также отчет Национальной комиссии коммуникаций. По состоянию на 2017 год, у 77% населения есть доступ к мобильному интернету.

Примечание: существование доступа, и потребление интернета являются разными понятиями, человек может иметь доступ к интернету, но не часто им пользоваться.







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