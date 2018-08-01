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Британский дуэт The Chemical Brothers даст концерт в Грузии первого сентября


01.08.2018   16:32
Британский дуэт The Chemical Brothers даст концерт в Грузии первого сентября
1 сентября в Руставском международном мотопарке выступит британский дуэт The Chemical Brothers.

Том Роулендс и Эд Саймонс обещают грузинским слушателям незабываемое шоу с использованием визуальных эффектов и современных технологий.

The Chemical Brothers приезжает в Грузию в рамках мирового турне.

На концерте будут исполнены хиты с 1995 года по сегодня из разных студийных альбомов.

За всю историю существования The Chemical Brothers выпустили 8 альбомов. Группа считается одним из пионеров электронной музыки. Их самые известные хиты Block Rockin’ Beats, Hey Boy Hey Girl, Galvanize, The Salmon Dance, Do It Again, Swoon и т.д.






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