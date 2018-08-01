Автомобиль сбил мужчину в Болнисском районе, водитель скрылся

01.08.2018 19:06 Автомобиль сбил мужчину в селе Тандзия Болнисского района. Водитель скрылся с места происшествия.



Пострадавшего нашел на улице прохожий. 38-летний мужчина доставлен в клинику Гудушаури, где ему провели операцию. Состояние его здоровья остается критическим.



Министерство внутренних дел ведет расследование по первой части 276-ой статьи УК Грузии. Ведутся следственные действия.















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