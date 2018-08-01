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В Грузии пройдёт международная конференция спортивного и активного туризма


01.08.2018   20:15
В конференции примут участие организаторы спортивных событий мирового уровня, спортивные федерации, клубы, туристические компании. Участники узнают о мировых тенденциях в организации спортивных мероприятий, маркетинге спортивных событий, обменяются опытом. Конференция завершится гала-ужином для всех участников, сообщает The-Challenger.ru.

Гости обсудят, как спорт и активный туризм влияют на региональное развитие, экономику и качество жизни. Участники SPORTSWAY 2018 рассмотрят экономические эффекты малых и средних мер на примере опыта европейских городов и регионов. Участники проанализируют социально-экономическую прибыль таких массовых спортивных событий, как беговые мероприятия, марафоны и триатлон. Перед гостями выступят 18 спикеров, в том числе президент Всемирного общества этноспорта Алексей Киасов, вице-президент компании Shankai Sports Ларри Чжэн, генеральный директор Iron Star Андрей Кавун, основатель Be Active In Georgia Зураб Боколишвили.

Мероприятие пройдёт при поддержке Национальной администрации туризма Грузии, министерства по делам спорта и молодёжи и мэрии Тбилиси.






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