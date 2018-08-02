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Папа Римский поздравил Патриарха Грузии с днем пророка Илии
02.08.2018 12:56
Папа Римский Франциск и Вселенский Патриарх Варфоломей поздравили Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию Второго с днем святого пророка Илии. Письма с поздравлениями опубликованы на официальном сайте Патриархии Грузии.
День памяти пророка Илии православная церковь отмечает 2 августа. Это традиционный праздник у грузин, восточных и южных славян, греков и некоторых других православных народов. В связи с этим днем Илия Второй провел торжественное богослужение.
«День великого пророка Илии, вашего небесного святого покровителя, и в этом году дает мне долгожданную возможность передать Его Святейшеству и Блаженству сердечное приветствие и наилучшие пожелания. Я с чувством глубокой благодарности вспоминаю обещание, которое мы дали друг другу во время моего незабываемого визита в Грузии — молиться друг о друге. Я убеждаю вас, Ваше Святейшество и Блаженство, что я предано исполняю это обещание, сохраняю с вами духовную близость и надеюсь, что и вы молитесь за меня», — говорится в письме Папы Римского.
Долгие лета и здоровья пожелал Илие Второму и Вселенский патриарх Варфоломей.
«Прославляя Господа, благодарим его, что уже много лет имеем радость и честь связаться с Его Святейшеством и Блаженством в связи с днем вашего святого. Это еще один пример единства православной церкви, святого единства, от имени неразделимой Троицы. С кафедры Вселенского патриарха, которая испокон веков стремится к единству церкви – тела Господа, отправляем сердечное поздравление и просим Господа, чтобы он даровал вам много лет и здоровья, чтобы вы еще долго могли продолжать ваше служение для усиления церкви и, в первую очередь, во имя нашего спасителя Иисуса Христа», — говорится в письме Вселенского патриарха.
Поздравительное письмо патриарху Грузии направил и Архиепископ Афинский Иероним II.
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