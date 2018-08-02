|
|
Из Германии депортировали 51 гражданина Грузии
02.08.2018 13:22
По причине нарушения условий либерализации виз из Германии выдворили 51 гражданина Грузии. Они недавно прилетели в Грузию специальным рейсом.
По словам депортированных граждан, их выслали из Германии без всякого объяснения. По их словам, в пять часов утра к ним домой пришли представители Службы миграции и сказали, что они уже не имеют права находиться в Германии.
Выясняется, что выдворенные граждане в основном находились в Германии с целью лечения, и не имели права просить убежища.
Очередная депортация грузин из Германии ожидается примерно через месяц.
Депортированные граждане не информированы об избиении полицейскими 300 человек, и в том числе грузин в депортационном лагере в Германии.
Сегодня также стало известно, что гражданин Грузии зашил себе рот в центре временного размещения беженцев во французском городе Рен. Он протестует против бесчеловечного отношения, и равнодушия со стороны сотрудников приюта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна