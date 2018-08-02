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Из Германии депортировали 51 гражданина Грузии


02.08.2018   13:22
По причине нарушения условий либерализации виз из Германии выдворили 51 гражданина Грузии. Они недавно прилетели в Грузию специальным рейсом.

По словам депортированных граждан, их выслали из Германии без всякого объяснения. По их словам, в пять часов утра к ним домой пришли представители Службы миграции и сказали, что они уже не имеют права находиться в Германии.

Выясняется, что выдворенные граждане в основном находились в Германии с целью лечения, и не имели права просить убежища.

Очередная депортация грузин из Германии ожидается примерно через месяц.

Депортированные граждане не информированы об избиении полицейскими 300 человек, и в том числе грузин в депортационном лагере в Германии.

Сегодня также стало известно, что гражданин Грузии зашил себе рот в центре временного размещения беженцев во французском городе Рен. Он протестует против бесчеловечного отношения, и равнодушия со стороны сотрудников приюта.







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