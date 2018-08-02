Здоровья и долголетия желает Илие Второму и Архиепископ Афинский Иероним II

02.08.2018 14:30 «Пользуясь приближением Дня поминовения тески вашего Святейшества Илии Тебзители, с большой радостью связываемся с вами данным синодальным письмом.



Поэтому, лично я и Священный Синод Архиепархии Греции и весь его состав, поздравляем вас с этим днем и желаем непоколебимого здоровья, долголетия и блаженной жизни.



Все просим господа, чтобы с помощью Святого Праведника Илии, даровать вашему Блаженству и вашей Священной церкви сил для защиты истинного учения, чтобы вы и в будущем вели братскую церковь Грузии мудростью и разумностью, для ее духовного подъема, во имя стабильности католической церкви и единства и восхваляя Святую Троицу», — говорится в письме Архиепископа Афинского Иеронима II.















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