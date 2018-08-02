Минимальный барьер компетенции экзамена по общим навыкам смогли преодолеть 86.75% абитуриентов

02.08.2018 17:15 Минимальный барьер компетенции экзамена по общим навыкам смогли преодолеть 86.75% абитуриентов.



Максимальные же 80 баллов получил лишь один абитуриент. Также один абитуриент получил 78 баллов, а 77 — семь человек. На экзаменах по общим навыкам были представлены четыре варианта. Самым сложных из них, по информации Национального экзаменационного центра, был назван второй вариант.



Во втором и четвертом вариантах минимальный барьер компетенции был — 23, во втором — 22, а третьем — 24.



Единые национальные экзамены начались 2 июля и завершились 26 июля. Абитуриенты смогут узнать свои результаты экзаменов с помощью СМС.















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