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В Грузии меньше стали пристегиваться ремнями безопасности


02.08.2018   18:27
По сравнению с 2011 годом почти на 20% меньше используют ремень безопасности в машине. Об этом сказано в исследовании, проведенном в рамках международного проекта "Безопасный автомобиль для детей".

На вопрос: Насколько часто вы, и ваши пассажиры (невзирая на возраст) используете ремень безопасности? - 7% ответили, что всегда используют, 77%- только на передних креслах (как это предусмотрено законом), 15% - только во время передвижения на длинной дистанции, 1% - почти никогда.

В 2011 году, когда ввели законодательство об использовании ремней на передних креслах, этот показатель на магистралях был около 95%, а на территории города - 98%.

Исследование провели Федерация автомобильного спорта Грузии и фонд "Партнерство для дорожной безопасности".

В январе-июне 2018 года в автоавариях получили повреждения около 150 детей в возрасте до 7 лет, а по данным одного месяца произошло более 20 таких случаев.






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