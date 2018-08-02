В Грузии меньше стали пристегиваться ремнями безопасности

02.08.2018 18:27 По сравнению с 2011 годом почти на 20% меньше используют ремень безопасности в машине. Об этом сказано в исследовании, проведенном в рамках международного проекта "Безопасный автомобиль для детей".



На вопрос: Насколько часто вы, и ваши пассажиры (невзирая на возраст) используете ремень безопасности? - 7% ответили, что всегда используют, 77%- только на передних креслах (как это предусмотрено законом), 15% - только во время передвижения на длинной дистанции, 1% - почти никогда.



В 2011 году, когда ввели законодательство об использовании ремней на передних креслах, этот показатель на магистралях был около 95%, а на территории города - 98%.



Исследование провели Федерация автомобильного спорта Грузии и фонд "Партнерство для дорожной безопасности".



В январе-июне 2018 года в автоавариях получили повреждения около 150 детей в возрасте до 7 лет, а по данным одного месяца произошло более 20 таких случаев.















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