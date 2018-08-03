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Капанадзе: У нас есть ожидания, что МВД и Главная прокуратура соизволят и доведут дело до конца


03.08.2018   13:42
Председатель следственной комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава Серги Капанадзе заявляет, что к бывшему главному прокурору и министру внутренних дел накопилось много вопросов.

По его словам, наряду с другими вопросами, с министрами будут говорить и об их политической ответственности. Вместе с тем, как говорит Капанадзе, у следственной комиссии есть ожидание, что МВД и Главная прокуратура соизволят и доведут дело до конца.

«К сожалению, на протяжении всей работы комиссии возникло еще больше вопросов. Сначала мы начали с конкретных вопросов и на сегодняшний день у нас их стало еще больше. Эти вопросы мы зададим министру внутренних дел и экс-прокурору. Эти вопросы, в том числе, касаются ответственности, не буду называть личности, но на самом деле есть люди, которые должны нести ответственность по делу об убийстве на улице Хорава. Эта ответственность возложена на два ведомства и невозможно, чтобы это все закончилось и никто не ответил за это. Самое главное — это довести это дело до конца и наказать тех людей, которые совершили это ужасное преступление.

В данном направлении пока не сделано конкретных шагов. Несмотря на то, что были даны много обещаний, у нас есть ожидания, что МВД и Главная прокуратура доведут дело до конца», — заявил Серги Капанадзе.






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