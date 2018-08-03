Шотадзе: Расследование – не математика, чтобы сесть и решать уравнение

03.08.2018 13:46 Расследование – не математика, чтобы сесть и решать уравнение, расследование – комплексный процесс, — об этом бывший Главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил на заседании временной парламентской следственной комиссии.



На вопрос – почему не удалось изъять одежду из дома Михаила Каландия, бывший Главный прокурор заявил, что следователь ведет расследование по своей стратегии и согласно лучшей практике.



«В целом расследование — не математика, чтобы сесть и решать задачи, писать уравнения и выводить формулу для этого. Расследование – сложный комплексный процесс, каждое дело индивидуально, отличается и следователи действуют с учетом той лучшей практики, на основании той оперативной информации, которая у них есть в это время. Соответственно, это не является легким процессом, каждое дело индивидуально и отличается», — заявил Ираклий Шотадзе.



На заседании временной следственной комиссии слушают министра внутренних дел Георгия Гахария и бывшего Главного прокурора Ираклия Шотадзе.

























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