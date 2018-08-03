Имнадзе: Наша цель в том, чтобы до 2020 года выявить всех, кто инфицирован вирусом гепатита С и не знает об этом

03.08.2018 14:04 Наша цель в том, чтобы до 2020 года выявить всех, у кого имеется вирус гепатита С и они об этом не знают, - об этом сообщил председатель научного совета Центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.



По его словам, в стране около 80 000 человек, инфицированных гепатитом С, и не знающих об этом.



«Наша цель в том, чтобы до 2020 года выявить всех, у кого имеется вирус гепатита С и они об этом не знают. Можно быть носителем этого вируса, а потом вдруг возникнет цирроз и рак печени. Поэтому мы еще раз просим всех, чтобы приходили максимально, скрининг в Грузии проводится во многих местах. Сегодня вылечиться от этого вируса не проблема. Все, кто знал вылечился, сейчас в Грузии примерно 80 000 человек, инфицированных и не знающих об этом», - сообщил Паата Имнадзе.















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