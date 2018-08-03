Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экзамен по иностранным языкам провалили 6,2% абитуриентов - первичные данные


03.08.2018   16:19
Национальный центр экзаменов сегодня обнародовал результаты экзаменов по иностранным языкам. По первичным данным, максимальный результат – 90 баллов получило рекордно большое количество абитуриентов – 109. 6,2% экзамен провалили.

По словам руководителя группы по иностранным языкам Национального центра экзаменов Русудан Ткемаладзе, количество проваливших экзамен и получивших высшие балы сравнительно превышает цифру прошлого года.

«Высший показатель – 90 баллов получили 109 абитуриентов. Это очень хороший показатель. Это означает, что в письменной части темы, справиться с которой абитуриентам традиционно сложно, они взяли максимальные 16 балов и преодолели другие вопросы без ошибок. По сравнению с прошлым годом больше абитуриентов, которые получили 90 баллов, однако в то же время большие и провалившихся. Странно, но в этом году у нас такой радикализм», — заявила Русудан Ткемаладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии ищут новые залежи нефти
В июле Кутаисский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 75 372
За полгода Грузия экспортировала табачную продукцию на $57,7 млн
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения задумалась о новом российском кредите
В Армении опровергли информацию о проблемах с российским оборонным кредитом
В горах Сванетии сошла ледниковая масса
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна