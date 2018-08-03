Экзамен по иностранным языкам провалили 6,2% абитуриентов - первичные данные

03.08.2018 16:19 Национальный центр экзаменов сегодня обнародовал результаты экзаменов по иностранным языкам. По первичным данным, максимальный результат – 90 баллов получило рекордно большое количество абитуриентов – 109. 6,2% экзамен провалили.



По словам руководителя группы по иностранным языкам Национального центра экзаменов Русудан Ткемаладзе, количество проваливших экзамен и получивших высшие балы сравнительно превышает цифру прошлого года.



«Высший показатель – 90 баллов получили 109 абитуриентов. Это очень хороший показатель. Это означает, что в письменной части темы, справиться с которой абитуриентам традиционно сложно, они взяли максимальные 16 балов и преодолели другие вопросы без ошибок. По сравнению с прошлым годом больше абитуриентов, которые получили 90 баллов, однако в то же время большие и провалившихся. Странно, но в этом году у нас такой радикализм», — заявила Русудан Ткемаладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

