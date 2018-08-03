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Обвиняемый в убийстве семьи Смитов Малхаз Кобаури переведен в психиатрическое учреждение
03.08.2018 16:40
Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве семьи Смитов в ущелье Хада, переведен в психиатрическое учреждение. Об этом сообщил его адвокат Александр Кобаидзе.
По информации адвоката, соответствующая экспертиза была назначена по требованию прокуратуры, с чем согласна сторона защиты.
Кобаури будет наблюдаться в учреждении 20 дней, после чего специалисты подготовят заключение о состоянии его психического здоровья. Расследование интересует, был ли Кобаури вменяемым на период совершения преступления, в котором он обвиняется. Адвокат заявляет, что его подзащитный не имеет проблем в этом отношении.
Малхаз Кобаури находится в предварительном заключении.
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