Обвиняемый в убийстве семьи Смитов Малхаз Кобаури переведен в психиатрическое учреждение

03.08.2018 16:40 Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве семьи Смитов в ущелье Хада, переведен в психиатрическое учреждение. Об этом сообщил его адвокат Александр Кобаидзе.



По информации адвоката, соответствующая экспертиза была назначена по требованию прокуратуры, с чем согласна сторона защиты.



Кобаури будет наблюдаться в учреждении 20 дней, после чего специалисты подготовят заключение о состоянии его психического здоровья. Расследование интересует, был ли Кобаури вменяемым на период совершения преступления, в котором он обвиняется. Адвокат заявляет, что его подзащитный не имеет проблем в этом отношении.



Малхаз Кобаури находится в предварительном заключении.















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