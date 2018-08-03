В Грузии представившегося прокурором мошенника приговорили к семи годам тюрьмы

03.08.2018 22:51 Тбилисский городской суд приговорил к семи годам тюрьмы мужчину, представившегося прокурором для получения финансовой выгоды. Об этом говорится в сообщении на сайте главной прокуратуры Грузии.



Сотрудником прокуратуры мужчина представился некоему Т.М., брат которого находится в тюремном заключении. Мошенник утверждал, что с помощью своих связей сможет освободить осужденного. Для этого, как уверял он, достаточно заключить процессуальную сделку, а после суд изменит тюремное заключение на условный срок.



За свои услуги мошенник попросил 10 тысяч долларов и 10 тысяч лари (более $4 тыс). Потерпевший заплатил ему эти деньги, однако обещанную помощь его брату так и не оказали.



Против мошенника уголовное дело возбудили по статье «мошенничество, совершенное неоднократно в крупном размере». Статья наказывается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.



Вместе с тем, прокуратура Грузии просит граждан обращаться в Генеральную инспекцию ведомства, в случае выявления подобных фактов.















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