Участница программы «Шаг к дому» из Грузии будет гостить в семье премьер-министра Армении

03.08.2018 22:52 18-летняя участница программы «Шаг к дому» Лариса Карсланян из Грузии будет гостить в семье премьер-министра Армении.



О том, что один из участников программы «Шаг к дому», будет гостить в семье премьер-министра Армении, еще две недели назад объявили супруга премьер-министра Армении Анна Акопян и министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.



Сегодня в Министерстве диаспоры Армении с помощью заместителя министра Давида Саргсяна дочь премьер-министра Армении Шушан вытащила жребий, который выпал на Ларису Карсланян.



«Мы с любовью ждем Ларису у нас дома и надеемся, что вместе с ней хорошо проведем время»,- сказала Шушан Пашинян.



Учебно-ознакомительная программа «Шаг к дому» предусмотрена для армянских детей и молодежи из диаспоры в возрасте от 13 лет до 21 года и будет проводиться с 10-го по 24 августа.



В программу входят два компонента: образовательный и ознакомительный. Образовательный компонент включает курсы ускоренного обучения армянскому языку (восточноармянскому и западноармянскому).



Ознакомительная часть программы предусматривает экскурсии по историко-культурным местам Армении, а также посещение ряда образовательных, творческих и технологических центров.



Запланированы встречи с государственными чиновниками и деятелями культуры.



Для участников программы также будет организована четырехдневная лагерная программа.















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