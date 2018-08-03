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Участница программы «Шаг к дому» из Грузии будет гостить в семье премьер-министра Армении
03.08.2018 22:52
18-летняя участница программы «Шаг к дому» Лариса Карсланян из Грузии будет гостить в семье премьер-министра Армении.
О том, что один из участников программы «Шаг к дому», будет гостить в семье премьер-министра Армении, еще две недели назад объявили супруга премьер-министра Армении Анна Акопян и министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.
Сегодня в Министерстве диаспоры Армении с помощью заместителя министра Давида Саргсяна дочь премьер-министра Армении Шушан вытащила жребий, который выпал на Ларису Карсланян.
«Мы с любовью ждем Ларису у нас дома и надеемся, что вместе с ней хорошо проведем время»,- сказала Шушан Пашинян.
Учебно-ознакомительная программа «Шаг к дому» предусмотрена для армянских детей и молодежи из диаспоры в возрасте от 13 лет до 21 года и будет проводиться с 10-го по 24 августа.
В программу входят два компонента: образовательный и ознакомительный. Образовательный компонент включает курсы ускоренного обучения армянскому языку (восточноармянскому и западноармянскому).
Ознакомительная часть программы предусматривает экскурсии по историко-культурным местам Армении, а также посещение ряда образовательных, творческих и технологических центров.
Запланированы встречи с государственными чиновниками и деятелями культуры.
Для участников программы также будет организована четырехдневная лагерная программа.
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