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94% абитуриентов преодолели минимальный барьер компетенции экзамена по грузинскому языку и литературе
04.08.2018 15:53
Согласно первичным результатам, 94% абитуриентов преодолели минимальный барьер компетенции экзамена по грузинскому языку и литературе. Сегодня Национальный экзаменационный центр опубликовал первичные результаты по трем предметам.
Кроме результатов по грузинскому языку, были опубликованы данные по географии и математике.
По информации Национального экзаменационного центра, по сравнению с предыдущим годом, абитуриентам было легче сдавать математику и около 80% смогли преодолеть минимальный барьер компетенции, почти 90% абитуриентов сдали экзамен по географии.
В Национальном экзаменационном центре заявляют, что это первичные данные, которые могут измениться после процесса апелляций.
Абитуриенты могут посмотреть результаты на веб-портале online.naec.ge, либо с помощью СМС сообщения. С понедельника будут объявлены результаты по выборочным предметам. К этому времени уже опубликованы результаты по общим навыкам и иностранному языку.
Общее количество студентов, которые попадут в ВУЗы выяснится к концу августа, как только станут известны результаты апелляций.
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