В Тбилиси потасовка с полицией завершилась задержанием пяти человек

04.08.2018 16:04 В Тбилиси группа молодых людей затеяла драку с полицией – потасовка завершилась госпитализацией сотрудника и задержанием пяти человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Указанный инцидент произошел поздно ночью на проспекте Акакия Церетели, возле стадиона «Динамо-Арена».



Во время патрулирования сотрудники полиции заметили там группу молодых людей, которые спорили с друг другом.



Патрульные инспекторы Александр Хучуа и Малхаз Хупения призвали их к порядку. Двое молодых людей – 27-летний Р.Ш. и 37-летний Т.Дз., отказались выполнять требования сотрудников.



«Они выступили против полицейских, препятствовали исполнению возложенных на них полномочий. Кроме того, они нанесли полицейским физическое и словесное оскорбление», — сообщили в МВД.



В ходе противостояния патрульный инспектор Александр Хучуа получил повреждения и был доставлен в больницу.



В отношении двоих молодых людей возбудили уголовное дело по статье «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц». Статья наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



Более того, еще трех участников инцидента – 29-летнего Г.Б., 34-летнего Т.С. и 39-летнего Дж.Н., полиция задержала в административном порядке. Они обвиняются в хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.















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