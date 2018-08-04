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В Тбилиси потасовка с полицией завершилась задержанием пяти человек
04.08.2018 16:04
В Тбилиси группа молодых людей затеяла драку с полицией – потасовка завершилась госпитализацией сотрудника и задержанием пяти человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Указанный инцидент произошел поздно ночью на проспекте Акакия Церетели, возле стадиона «Динамо-Арена».
Во время патрулирования сотрудники полиции заметили там группу молодых людей, которые спорили с друг другом.
Патрульные инспекторы Александр Хучуа и Малхаз Хупения призвали их к порядку. Двое молодых людей – 27-летний Р.Ш. и 37-летний Т.Дз., отказались выполнять требования сотрудников.
«Они выступили против полицейских, препятствовали исполнению возложенных на них полномочий. Кроме того, они нанесли полицейским физическое и словесное оскорбление», — сообщили в МВД.
В ходе противостояния патрульный инспектор Александр Хучуа получил повреждения и был доставлен в больницу.
В отношении двоих молодых людей возбудили уголовное дело по статье «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц». Статья наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Более того, еще трех участников инцидента – 29-летнего Г.Б., 34-летнего Т.С. и 39-летнего Дж.Н., полиция задержала в административном порядке. Они обвиняются в хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.
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