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«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели переведен на немецкий язык


05.08.2018   13:21
Немецкое издание Galiani Berlin издало «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели на немецком языке при поддержке Национального центра грузинской книги.

Автор прозаической версии текста — Тилман Шпрекелсен, иллюстрации — Кат Меншик.

В рамках проекта «Путешествуя по следам Руставели» делегация немецкого издательства посетила Грузию. В ходе трехдневной поездки делегация осмотрела и изучила географические пункты в регионах Грузии, связанные с Шота Руставели, после чего собранные материалы были переработаны издательством и автором.

Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Тилман Шпрекелсен написал Новый прозаический текст, основываясь на оригинальном тексте поэмы.

Новое издание будет представлено на Франкфуртской книжной ярмарке — 2018 вместе с другими книгами, изданными при поддержке Национального центра грузинской книги.






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