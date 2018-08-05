Три пациента, пострадавшие в аварии на центральной автомагистрали, остаются в реанимационном отделении

05.08.2018 13:24 Три пациента, пострадавшие в аварии на центральной автомагистрали, остаются в реанимационном отделении «Geo Hospitals» в Мцхета.



По информации директора Центра чрезвычайных ситуаций, координации и неотложной помощи Автандила Талаквадзе, четырем пациентам, госпитализированным в Мцхета, проведена срочная операция. Трое из них все еще остаются в отделении реанимации.



По словам Талаквадзе, состояние трех пациентов тяжелое, однако их жизнь вне опасности. Врачи не исключают, что им может понадобиться повторное хирургическое вмешательство.



Что касается доставленных в клинику Иашвили двоих подростков, то по информации Талаквадзе, один был выписан ещё вчера, а второй несовершеннолетний будет выписан сегодня вечером.



Вчера на центральной автомагистрали страны пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в районе села Ферма. В аварии погиб молодой человек 1992 г.р., 13 человек были госпитализированы в клиники, из них шестеро несовершеннолетних и семеро взрослых.



МВД Грузии начало расследование по факту ДТП в соответствии со статьей 276 ч. 5 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека.















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