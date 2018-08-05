«Дело о цианиде»: Протоиерей Мамаладзе намерен рассказать подробности президенту Грузии

05.08.2018 13:46 Протоиерей Георгий Мамаладзе, приговоренный к девяти годам тюрьмы за подготовку убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта Католикос-Патриарха Всея Грузии, намерен лично обратиться с просьбой о помиловании к президенту страны Георгию Маргвелашвили. Об этом Мамаладзе сообщил в телефонном интервью телекомпании «Рустави 2».



По словам Мамаладзе, в ближайшее время он собирается направить президенту письмо, в котором «детально разъяснит обстоятельства», доказывающие, что в «деле о цианиде» он оказался «жертвой».



«Президент может, у него есть возможность и уникальные рычаги более детально и основательно разобраться в этом вопросе, и принять то решение, которое сделает все очевидным, однако это уже исключительно его решение», — сказал Мамаладзе.



Вместе с тем, он считает, что на Маргвелашвили оказывается политическое давление. По мнению Мамаладзе, только это обстоятельство может стать препятствием для его помилования. Здесь он также провел аналогию с бывшим председателем Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе. Как известно, Гвенетадзе подала в отставку с должности сразу после того, как Верховный суд Грузии отказался принять к рассмотрению дело Мамаладзе.



«Сможет ли президент выдержать то давление, которое оказывалось на Гвенетадзе, Бугианишвили и других судей, зависит только от его личностных качеств», — добавил протоиерей.

Ранее сам Маргвелашвили обещал рассмотреть вопрос о помиловании Мамаладзе. При этом, глава государства отметил, что в «деле о цианиде» он заметил «дисбаланс».



Арест Мамаладзе стал одним из самых резонансных дел в новейшей истории Грузии.



Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он направлялся в Германию, чтобы присоединится к представителям патриархии, в том числе и Тетруашвили. Окружение патриарха находилось в берлинской клинике, где Илие Второму провели операцию.



По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к 9 года тюрьмы, а в феврале приговор оставил в силе апелляционный суд.



В марте 2018 года генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия навестил Мамаладзе в учреждении по исполнению наказаний №9 в Тбилиси, т.н. «Матросовской тюрьме», где тот отбывает наказание.



По словам Гварамия, во время встречи Мамаладзе рассказал ему о схемах присвоения имущества в патриархи, где «речь идет о миллионах».



На этой неделе Верховный суд отказался рассматривать дело, сославшись на то, что жалоба не отвечает установленным критериям. После этого члены семьи и адвокаты Мамаладзе заявили, что обжалуют приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).















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