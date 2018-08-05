Высокогорный курорт Бахмаро примет Sunset Fest

05.08.2018 13:50

Организаторы Sunset Fest призывают присоединится к ним всех ценителей электронных звуков, горного воздуха и красивых пейзажей.



Локацией Sunset Fest станет Закатная гора. Вершину одной из гор в Бахмаро прозвали так, поскольку оттуда открываются невероятные виды на долину, особенно, при заходе солнца.



Выступления артистов и музыкантов на Sunset Fest 2018 разделили на две части. Первая – это живая музыка в исполнении таких грузинских бендов как Killages, Mebo Renard, «Ара», Бачо Джикидзе и «Албанские шаманы», а также «Синий парус». Все эти группы – молодежные. Они достаточно популярны в Грузии и стали постоянными участниками различных фестивалей, проводимых в стране. Во второй части диджей-сеты отыграют техно-артисты SUMO, WCAN и ANI.



Важно и то, что для гостей будут доступны палатки, бар, фудкорт и бесплатный WI-FI.



Начало фестиваля — в 17:00. Посещение свободное. Подробнее о Sunset Fest / Bakhmaro 2018 можно узнать на



Новости-Грузия Фестиваль электронной музыки Sunset Fest пройдет в высокогорном курортном местечке Бахмаро (регион Гурия) 19 августа. Об этом сообщили организаторы фестиваля.Организаторы Sunset Fest призывают присоединится к ним всех ценителей электронных звуков, горного воздуха и красивых пейзажей.Локацией Sunset Fest станет Закатная гора. Вершину одной из гор в Бахмаро прозвали так, поскольку оттуда открываются невероятные виды на долину, особенно, при заходе солнца.Выступления артистов и музыкантов на Sunset Fest 2018 разделили на две части. Первая – это живая музыка в исполнении таких грузинских бендов как Killages, Mebo Renard, «Ара», Бачо Джикидзе и «Албанские шаманы», а также «Синий парус». Все эти группы – молодежные. Они достаточно популярны в Грузии и стали постоянными участниками различных фестивалей, проводимых в стране. Во второй части диджей-сеты отыграют техно-артисты SUMO, WCAN и ANI.Важно и то, что для гостей будут доступны палатки, бар, фудкорт и бесплатный WI-FI.Начало фестиваля — в 17:00. Посещение свободное. Подробнее о Sunset Fest / Bakhmaro 2018 можно узнать на фейсбук-странице мероприятия Новости-Грузия











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