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В Москве покончил с собой сын российского бизнесмена Михаила Хубутия


05.08.2018   21:01
Сын российского предпринимателя Михаила Хубутия Николоз свёл счёты с жизнью. Как пишет телеграм-канал 112, молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Прощальной записки он не оставил.

Сообщается, что сам Михаил Хубутия сейчас отдыхает в Сен-Тропе.

Михаил Хубутия — известный бизнесмен и общественный деятель, создатель "Союза грузин в России" и член партии "Единая Россия". Он является председателем совета директоров компании "Кольчуга" и компании "Торговый дом "Шатёр", управляющей выставочным комплексом "Гостиный двор" в центре Москвы.

life.ru





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