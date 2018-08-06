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18 процентов граждан России ничего не слышали об агрессии Москвы против Грузии - «Левада-Центр»


06.08.2018   13:49
18 процентов граждан России ничего не знает о российско-грузинской войне, а 5 процентов уверены, что конфликт начала Россия. Об этом говорится в исследовании российского «Левада-Центра», который был проведен в 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.

56 процентов опрошенных говорят, что «что-то слышали» о российско-грузинской войне, в 18 процентов заявляют, что об Августовской войне «слышат впервые».

Согласно опросам, 24 процента граждан России считают, что в российской агрессии виноваты США и другие страны НАТО. 1\5 респондентов говорит, что в войне 2008 года «виновны все в равной мере», а 3 процента винят правящие режимы Абхазии и т.н. Южной Осетии, оккупированных Россией.

«Вся антигрузинская пропаганда тогда была построена на том, что Россия противостоит не Грузии, а США и НАТО, которые стоят за спиной Саакашвили», — заявил в интервью «Коммерсанту» директор «Левада-Центра» Лев Гудков.

Согласно опросам «Левада-Центра», треть граждан России обвиняет в войне 2008 года Грузию.






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