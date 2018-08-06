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В Озургети требуют возместить ущерб от мраморного клопа


06.08.2018   15:58
Население села Натанеби Озургетского муниципалитета требует от сластей возместить ущерб, нанесенный мраморным клопом.

Местные жители сегодня провели акцию протеста, на которой заявили, что мраморный клоп полностью уничтожил урожай.

«Центральные дороги обработали лекарством, а внутренние дороги так и оставили. Уничтожены орехи. Сейчас будет нашествие мраморного клопа на цитрус. Пусть помогут нам, либо мы прибегнем к крайним мерам», — заявляет жительница Натанеби Маквала Хурцидзе.

Представитель мэрии Озургети в селе Натанеби Наира Квачадзе заявляет, что участки в Натанеби действительно были опрыснуты, однако этого оказалось недостаточно и требования населения обоснованы.






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