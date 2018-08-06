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NDI: В Грузии 1% опрошенных не знает про интернет


06.08.2018   21:48
Что такое интернет не знают 1% опрошенных в рамках социологического исследования Национального демократического института США (NDI).

Исследование общественного мнения было проведено в Грузии в период с 23 июня по 8 июля. Опрос был проведен путем прямого интервьюирования, опросили более 2,9 тысячи человек. Погрешность составляет 1,9%.

На вопрос «Насколько часто вы используете интернет?»:

54% опрошенных ответили, что ежедневно

28% — что никогда не используют интернет

10% — используют интернет хотя бы раз в неделю

5% — реже, чем раз в неделю

1% — используют хотя бы раз в месяц.

Еще 1% во время опроса ответили, что не знают, что такое интернет.
Данные по столице такие: в Тбилиси 81% участников опроса используют интернет раз в неделю или еще чаще, 16% тбилисцев никогда не используют интернет, а 3% — используют реже, чем раз в неделю.

Что же касается других крупных городов Грузии, то раз в неделю или еще чаще интернет используют 77% населения, 18% — никогда не используют, а 5% — редко.

Иначе обстоит ситуация с жителями малых городов. Там 61% опрошенных использую интернет раз в неделю или еще чаще, 29% никогда не используют, а 10% — редко.

В селах 49% используют интернет раз в неделю или еще чаще, 41% никогда не используют, а 8% — используют редко.

В местах, где компактно проживают этнические меньшинства, 52% используют интернет раз в неделю или еще чаще, 38% никогда не используют, а 10% — реже.

На сегодняшний день в Грузии более 755 тысяч интернет-абонентов и около 160 интернет-провайдеров. Самыми крупными из них являются Siklnet, Caucasus Online, Magticom и «Ахали кселеби». Самым распространенным видом интернета в Грузии считается оптико-волоконный. Средняя ежемесячная абонентская стоимость за 20 мегабит в секунду составляет порядка 30 лари (более 12 долларов).






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