Представили духовенства потребовали от Конституционного суда отменить легализацию марихуаны

06.08.2018 23:35 Духовные лица и представители паствы провели акцию протеста у здания Конституционного суда Грузии в Батуми против легализации марихуаны.



Около ста человек принесли к зданию суда иконы, читали молитвы и пели церковные гимны. Они требовали, чтобы судьи отозвали свое решение, которое отменяет наказание за употребление марихуаны.

Коллегия Конституционного суда Грузии 30 июля удовлетворила иск лидеров партии «Гирчи» против парламента Грузии и упразднила административное наказание за потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари (более 204 долларов), фактически, легализовав курение этого вида наркотика. Уголовное преследование за употребление марихуаны, также по иску «Гирчи», Конституционный суд упразднил еще в ноябре 2017 года.



«Более сильные и развитые страны, чем Грузия, например, США отказываются от легализации. Разве у нас, маленькой страны, есть такая роскошь, чтобы поддержать это? Они не думают о том, что будет с их детьми и внуками?», — сказала одна из участниц акции журналистам.



К акции протеста, которая прошла по благословению митрополита Батуми и Лазети владыки Дмитрия, присоединились также и некоторые политические и общественные деятели. В частности, на митинге присутствовал глава пророссийского общественного центра им. Евгения Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.



«Под прикрытием права на свободное развитие личности Конституционный суд на самом деле позволил нашим 18 и 19-летним детям употреблять наркотическое средство — такое наркотическое средство, которое определено в первую группу психоактивных веществ, относящихся к одному из самых тяжелых наркотиков, и действие которого вызывает необратимую зависимость. Это является прямым провоцированием конфликтов в семье», — сказал журналистам Лорткипанидзе.



По данным исследования Национального демократического института США (NDI), за легализацию марихуаны в Грузии выступают 18% опрошенных. При этом против легализации высказываются 74% опрошенных.



Против легализации марихуаны в своей последней воскресной проповеди выступил и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. Он сказал, что допустить в Грузии употребление наркотиков означает «большую ошибку» и «вражду к нации».



«В последние время Грузию пришла большая тревога, это беспокойство связано с тем, что разрешили принимать наркотики, марихуану. Это большая ошибка. Мы должны помнить, что принятие наркотиков не останавливается на одном уровне. Со временем человеческая природа просит более тяжелые наркотики и не может остановить себя. Не забывайте, что позволение на употребление наркотиков — это вражда к нашей нации», — сказал Илья Второй.



Патриарх уверен, что судьи Конституционного суда не были согласны на легализацию марихуаны, однако «влияние было настолько велико, что им пришлось принять это решение».

«Мы не должны забывать, что, если мы допустим наркотики, то мы должны допустить торговлю и производство наркотиков. Главное, что это приведет к тому, что из соседних стран начнет приезжать выпавшая из жизненного русла молодежь, и создастся центр наркотиков», — считает патриарх.















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