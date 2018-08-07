Грузинский язык вошел в топ-10 древнейших языков мира

07.08.2018 12:30 Британская туристический интернет-ресурс CultureTrip опубликовал статью о десяти самых древних языках мира, среди которых оказался и грузинский язык.



CultureTrip — стартап страница, созданная в Лондоне, в 2011 году. Цель веб-сайта – вдохновлять людей на исследование мировой культуры.

«Кавказский регион — настоящий очаг для лингвистов, которые ищут древние, трудные языки мира. На Южном Кавказе существует три основных языка – грузинский, армянский и азербайджанский. Происходят эти языки из трех совершенно разных языковых групп – картвельской, индоевропейской и турецкой. Из них грузинский — самый древний», — говорится в статье.



Также автор отметил, что грузинский язык обладает древнейшей литературной традицией. «Его уникальный алфавит также древний – считается, что он адаптирован из арамейского языка еще в III веке. Стоит отметить и то, что в картвельской группе есть еще четыре языковые группы, которые не похожи ни на один язык в мире»,- добавил автор.



Помимо грузинского, в топ десятку древних языков мира попали баскский язык, тамильский, литовский, персидский, исландский, македонский, финский, а также ирландский (гэльский) язык.



Новости-Грузия















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

