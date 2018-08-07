|
|
Грузинский язык вошел в топ-10 древнейших языков мира
07.08.2018 12:30
Британская туристический интернет-ресурс CultureTrip опубликовал статью о десяти самых древних языках мира, среди которых оказался и грузинский язык.
CultureTrip — стартап страница, созданная в Лондоне, в 2011 году. Цель веб-сайта – вдохновлять людей на исследование мировой культуры.
«Кавказский регион — настоящий очаг для лингвистов, которые ищут древние, трудные языки мира. На Южном Кавказе существует три основных языка – грузинский, армянский и азербайджанский. Происходят эти языки из трех совершенно разных языковых групп – картвельской, индоевропейской и турецкой. Из них грузинский — самый древний», — говорится в статье.
Также автор отметил, что грузинский язык обладает древнейшей литературной традицией. «Его уникальный алфавит также древний – считается, что он адаптирован из арамейского языка еще в III веке. Стоит отметить и то, что в картвельской группе есть еще четыре языковые группы, которые не похожи ни на один язык в мире»,- добавил автор.
Помимо грузинского, в топ десятку древних языков мира попали баскский язык, тамильский, литовский, персидский, исландский, македонский, финский, а также ирландский (гэльский) язык.
Новости-Грузия
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна