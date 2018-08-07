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Грузинский язык вошел в топ-10 древнейших языков мира


07.08.2018   12:30
Британская туристический интернет-ресурс CultureTrip опубликовал статью о десяти самых древних языках мира, среди которых оказался и грузинский язык.

CultureTrip — стартап страница, созданная в Лондоне, в 2011 году. Цель веб-сайта – вдохновлять людей на исследование мировой культуры.
«Кавказский регион — настоящий очаг для лингвистов, которые ищут древние, трудные языки мира. На Южном Кавказе существует три основных языка – грузинский, армянский и азербайджанский. Происходят эти языки из трех совершенно разных языковых групп – картвельской, индоевропейской и турецкой. Из них грузинский — самый древний», — говорится в статье.

Также автор отметил, что грузинский язык обладает древнейшей литературной традицией. «Его уникальный алфавит также древний – считается, что он адаптирован из арамейского языка еще в III веке. Стоит отметить и то, что в картвельской группе есть еще четыре языковые группы, которые не похожи ни на один язык в мире»,- добавил автор.

Помимо грузинского, в топ десятку древних языков мира попали баскский язык, тамильский, литовский, персидский, исландский, македонский, финский, а также ирландский (гэльский) язык.

Новости-Грузия






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