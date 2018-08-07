Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лишь двум абитуриентам удалось получить максимальный бал в экзамене по химии, а по физике – одному


07.08.2018   15:44
По информации Национального центра экзаменов, лишь двум абитуриентам удалось получить максимальный бал (75) – в экзамене по химии, а по физике (19) одному. Около 25 процентов не смогли сдать экзамен по физике, а химию провалили 20 процентов абитуриентов.

Как заявил заместитель директора Национального центра оценок и экзаменов Ива Мдинарадзе Первому каналу, результаты радикально не отличаются от прошлогодних.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении обезвредила преступные группы, незаконно освобождавших от службы в армии
В Министерстве сельского хозяйства Армении выявлены махинации с дизельным топливом
Вице-премьер Армении не понимает позицию АРФ Дашнакцутюн относительно ареста Роберта Кочаряна
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна