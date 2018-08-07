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Лишь двум абитуриентам удалось получить максимальный бал в экзамене по химии, а по физике – одному
07.08.2018 15:44
По информации Национального центра экзаменов, лишь двум абитуриентам удалось получить максимальный бал (75) – в экзамене по химии, а по физике (19) одному. Около 25 процентов не смогли сдать экзамен по физике, а химию провалили 20 процентов абитуриентов.
Как заявил заместитель директора Национального центра оценок и экзаменов Ива Мдинарадзе Первому каналу, результаты радикально не отличаются от прошлогодних.
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