Лишь двум абитуриентам удалось получить максимальный бал в экзамене по химии, а по физике – одному

07.08.2018 15:44 По информации Национального центра экзаменов, лишь двум абитуриентам удалось получить максимальный бал (75) – в экзамене по химии, а по физике (19) одному. Около 25 процентов не смогли сдать экзамен по физике, а химию провалили 20 процентов абитуриентов.



Как заявил заместитель директора Национального центра оценок и экзаменов Ива Мдинарадзе Первому каналу, результаты радикально не отличаются от прошлогодних.















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