Заза Саралидзе анонсирует с сентября очередную волну акций

07.08.2018 16:33 Отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе - Заза Саралидзе анонсирует с сентября проведение акций. Это часть нового плана, анонсированного им несколько дней назад, после того, как сорвался визит в Страсбург Зазы Саралидзе, Малхаза Мачаликашвили и журналиста Элисо Киладзе.

В беседе с «IPN» Заза Саралидзе говорит, что протестные выступления начнутся в сентябре.



Что касается других деталей плана, отец убитого подростка об этом открыто не говорит, заявляя, что «не будет облегчать дело СГБ».



Напомним, 1 декабря 2017 года а улице Хорава в Тбилиси были ранены два подростка. Один умер по дороге в больницу, второй скончался 2 декабря, после нескольких операций. По обвинению в убийстве правоохранители задержали двух несовершеннолетних Г.Б. и Г.Дж. После 6-месячных судебных рассмотрений, Г.Б. был признан виновным в убийстве Левана Дадунашвили, и оправдан в эпизоде убийства Давида Саралидзе. Что касается второго обвиняемого, суд переквалифицировал вину Г.Дж. и признал его виновным в попытке умышленного убийства Давида Саралидзе. Г.Б. приговорен судом к 10 годам и 6 месяцам, а Г. Дж. – к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.















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