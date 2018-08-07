На акции у бывшего посольства России граждане символически натянули колючую проволоку

07.08.2018 21:44 На акции у бывшего посольства России граждане символически натянули колючую проволоку и устроили выставку фотографий, отображающих войну. Кроме того, на специально установленном мониторе демонстрируются кадры войны 2008 года.



К акции присоединяются студенты разных вузов, НПО, представители политических партий, их сторонники и рядовые граждане. Часть участников акции раздает буклеты и стикеры на грузинском и английском языках, где написано, что Россия – оккупант. Некоторые участники акции выражают протест, держа плакаты-шаржи на президента России Владимира Путина.

















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