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В Поти почтили память погибших на августовской войне


08.08.2018   13:12
В Поти почтили память погибших на августовской войне 2008 года.

Мэр Поти Гоча Курдгелия, члены сакребуло и представители местных властей возложили цветы и венки к мемориалу погибших в войне 2008 года.

«10 лет исполненных болью и гордостью прошло со дня трагедии, когда враг исподтишка нанес удар в спину нашим героям и отнял у них жизнь. Сегодня, мы еще раз почтили их память благодарим сынов нашей родины, их матерей и отцов вырастивших таких героев. Преклоняемся перед их женами, матерями и братьями. Мы смотрим на их детей и еще раз осознаем ту огромную роль и заслугу их отцов в том, что сегодня наша родина стала еще более демократичной, еще более европейской, чем 10 лет назад», — заявил мэр Поти Гоча Курдгелия.

Сегодня же, в потийском кафедральном соборе митрополит Григол отслужит панихиду по погибшим героям. В музее колхидской культуры пройдет выставка — «От оккупации к оккупации».

В августе 2008 года в результате бомбардировки в Поти погибли 12 человек. более 80-ти пострадали.






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