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ФИФА отвечает Федерации футбола Грузии
08.08.2018 15:17
Федерация футбола Грузии получила от ФИФА письмо, где подчеркивается, что в базах данных ФИФА нет никакой информации об игре молодежной сборной Нигерии по футболу в регионе Абхазии.
Более того, официальный представитель ФИФА на африканском континенте связался с руководством федерации футбола Нигерии, где ему официально опровергли информацию об отправлении в Сухуми сборной Нигерии какой-либо возрастной группы.
Напомним, что в СМИ распространилась дезинформация, как будто молодежная сборная Нигерии собиралась сыграть матч в оккупированном регионе Абхазии. Для прояснения ситуации, ФФГ обратилась в ФИФА и в Ассоциацию футбола Нигерии.
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