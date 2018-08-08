С нового учебного года ученики будут изучать истории героев Августовской войны

08.08.2018 16:08 С 2018-2019 учебного года ученики в некоторых школах будут изучать истории героев Августовской войны. Истории войдут в учебник нового предмета «Оборона и безопасность», — об этом Первому каналу заявил эксперт гражданского образования управления национальных учебных планов министерства образования Шалва Мекравишвили.



По это словам, проект на первом этапе будет пилотным, со следующего учебного года, когда будет задействован новый стандарт учеников с 7-го по 12-ый классы, этот предмет может стать обязательным.



По его словам, учебник под таким же названием — «Оборона и безопасность» является совместным проектом министерств образования и науки, работа над ним уже завершена и его готовят к печати.



По словам Шалвы Мекравишвили, Августовская война 2008 года внесена в книгу в качестве отдельной темы. Детально рассказывается о современных национальных героях Грузии, в том числе и героях Августовской войны.



Предмет «Оборона и безопасность» предназначен для учеников десятых классов.



На данном этапе, Августовскую войну 2008 года изучают в 9-ом классе, в рамках предмета истории Грузии. Там не говорится о героях войны, однако Шалва Мекравишвили поясняет, что учитель сам может поручить ученикам собрать данные них.



В 2019-2020 учебном году с 7-го по 12-ый классы появятся существенно обновленные книги, которые будут составлены согласно обновленному национальному учебному плану.















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