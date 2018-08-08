В процессе подготовки реформ по образованию Михаил Батиашвили создает группу по реформам

08.08.2018 16:20 По решению министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили, в процессе подготовки реформ по образованию будет создана специальная группа, в которую войдут разные заинтересованные стороны.



Одним из главных участников группы будет «Британский совет», который будет принимать участие в обсуждениях на всех уровнях.



На встрече с представителями «Британского совета» Михаил Батиашвили отметил, что к работе группы подключатся представители правительственных ведомств, законодательного органа, международных и неправительственных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.















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