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В процессе подготовки реформ по образованию Михаил Батиашвили создает группу по реформам
08.08.2018 16:20
По решению министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили, в процессе подготовки реформ по образованию будет создана специальная группа, в которую войдут разные заинтересованные стороны.
Одним из главных участников группы будет «Британский совет», который будет принимать участие в обсуждениях на всех уровнях.
На встрече с представителями «Британского совета» Михаил Батиашвили отметил, что к работе группы подключатся представители правительственных ведомств, законодательного органа, международных и неправительственных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.
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