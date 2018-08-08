Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ни один абитуриент не смог получить максимальные 80 баллов на экзамене по литературе


08.08.2018   17:21
Ни один абитуриент не смог получить максимальные 80 баллов на экзамене по литературе.

Об этом Первому каналу заявил заместитель директора Национального центра экзаменов Ива Миндадзе.

«В этом году экзамен по литературе сдавали более 3000 абитуриентов. Примерно 90% успешно сдали экзамен, а провалили его около 10%. Максимальные 80 баллов никто не получил. Самый высокий балл по этому предмету — 77 баллов. Результаты, полученные в этом году, такие же как и в предыдущих годах. В целом результаты всех экзаменов более или менее совпадают с результатами предыдущего года», — сказала Ива Миндадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Начинается программа учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Молдова солидарна с грузинским народом
Мэрия Тбилиси купит 90 новых автобусов за 18 миллионов долларов
11 стран ОБСЕ призвали РФ вывести войска с оккупированных грузинских территорий
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна