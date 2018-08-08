Ни один абитуриент не смог получить максимальные 80 баллов на экзамене по литературе

08.08.2018 17:21 Ни один абитуриент не смог получить максимальные 80 баллов на экзамене по литературе.



Об этом Первому каналу заявил заместитель директора Национального центра экзаменов Ива Миндадзе.



«В этом году экзамен по литературе сдавали более 3000 абитуриентов. Примерно 90% успешно сдали экзамен, а провалили его около 10%. Максимальные 80 баллов никто не получил. Самый высокий балл по этому предмету — 77 баллов. Результаты, полученные в этом году, такие же как и в предыдущих годах. В целом результаты всех экзаменов более или менее совпадают с результатами предыдущего года», — сказала Ива Миндадзе.















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