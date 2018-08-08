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В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла поминальная панихида по душам погибших солдат в Августовской войне


08.08.2018   22:56
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла поминальная панихида по душам погибших солдат в Августовской войне.

На панихиде, которую отслужил протоиерей Павле, присутствовали семьи и близкие погибших солдат.

В молодежном центре собора Пресвятой Троицы состоялся вечер памяти погибших воинов в котором приняли участие поэты, писатели, музыканты и общественные деятели.

Оба мероприятия состоялись при организации «Центра демократического развития и инициатив».

Организация проводит подобные мероприятия ежегодно.






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