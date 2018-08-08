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В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла поминальная панихида по душам погибших солдат в Августовской войне
08.08.2018 22:56
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла поминальная панихида по душам погибших солдат в Августовской войне.
На панихиде, которую отслужил протоиерей Павле, присутствовали семьи и близкие погибших солдат.
В молодежном центре собора Пресвятой Троицы состоялся вечер памяти погибших воинов в котором приняли участие поэты, писатели, музыканты и общественные деятели.
Оба мероприятия состоялись при организации «Центра демократического развития и инициатив».
Организация проводит подобные мероприятия ежегодно.
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