В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла поминальная панихида по душам погибших солдат в Августовской войне

08.08.2018 22:56 В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла поминальная панихида по душам погибших солдат в Августовской войне.



На панихиде, которую отслужил протоиерей Павле, присутствовали семьи и близкие погибших солдат.



В молодежном центре собора Пресвятой Троицы состоялся вечер памяти погибших воинов в котором приняли участие поэты, писатели, музыканты и общественные деятели.



Оба мероприятия состоялись при организации «Центра демократического развития и инициатив».



Организация проводит подобные мероприятия ежегодно.















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