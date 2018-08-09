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Двое граждан Грузии задержаны по подозрению в насилии над женщиной и воровстве в Турции


09.08.2018   11:22
Двое граждан Грузии задержаны по подозрению в насилии над женщиной и воровстве в Турции.

По данным полиции, 1 августа обвиняемые напали на владельца одно из домов, нанесли физическое оскорбление женщине, в частности, связали ее по рукам и ногам и избили. Затем, угрожая насилием, унесли из ее дома дорогие предметы.

Всего правоохранители задержали трех человек. Двух граждан Грузии и одного – Турции, которого, кроме того, подозревают в убийстве.

Арестованных — 40-летний Д.Г, 46-летнего Г.С. и 39-летнего М.Ч. поместили в изолятор предварительного содержания.

Когда подозреваемых доставили в больницу, на месте их ждали жертва и ее родственники, которые попытались отомстить злоумышленникам. Полиции удалось их сдержать.






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