Двое граждан Грузии задержаны по подозрению в насилии над женщиной и воровстве в Турции

09.08.2018 11:22 Двое граждан Грузии задержаны по подозрению в насилии над женщиной и воровстве в Турции.



По данным полиции, 1 августа обвиняемые напали на владельца одно из домов, нанесли физическое оскорбление женщине, в частности, связали ее по рукам и ногам и избили. Затем, угрожая насилием, унесли из ее дома дорогие предметы.



Всего правоохранители задержали трех человек. Двух граждан Грузии и одного – Турции, которого, кроме того, подозревают в убийстве.



Арестованных — 40-летний Д.Г, 46-летнего Г.С. и 39-летнего М.Ч. поместили в изолятор предварительного содержания.



Когда подозреваемых доставили в больницу, на месте их ждали жертва и ее родственники, которые попытались отомстить злоумышленникам. Полиции удалось их сдержать.















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