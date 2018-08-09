|
|
Двое граждан Грузии задержаны по подозрению в насилии над женщиной и воровстве в Турции
09.08.2018 11:22
Двое граждан Грузии задержаны по подозрению в насилии над женщиной и воровстве в Турции.
По данным полиции, 1 августа обвиняемые напали на владельца одно из домов, нанесли физическое оскорбление женщине, в частности, связали ее по рукам и ногам и избили. Затем, угрожая насилием, унесли из ее дома дорогие предметы.
Всего правоохранители задержали трех человек. Двух граждан Грузии и одного – Турции, которого, кроме того, подозревают в убийстве.
Арестованных — 40-летний Д.Г, 46-летнего Г.С. и 39-летнего М.Ч. поместили в изолятор предварительного содержания.
Когда подозреваемых доставили в больницу, на месте их ждали жертва и ее родственники, которые попытались отомстить злоумышленникам. Полиции удалось их сдержать.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна